المحكمة الأمريكية العليا تغلق دعاوى فساد ضد ترامب

جدة - نرمين السيد - أنهت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الإثنين، دعاوى قضائية تتهم الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب بانتهاك بنود مكافحة الفساد فى الدستور الأمريكى، وذلك على خلفية احتفاظه بملكيته لإمبراطورية أعماله أثناء فترة حكمه للولايات المتحدة، ومن بين هذه الأعمال فندق ترامب القريب من البيت الأبيض.





وبحسب وكالة "رويترز" الإخبارية، يأتى حكم المحكمة الأمريكية العليا بعد 5 أيام من انتهاء فترة رئاسة ترامب، حيث تجاهل القضاة أحكام محاكم أقل درجة، كانت قد سمحت بقبول هذه القضايا، أحدها رفعتها مقاطعة كولومبيا وولاية ماريلاند وأخرى رفعها مدعون منهم مجموعة مراقبة. كما رفض القضاه الأمريكيون نظر استئناف ترامب على هذه الأحكام، وأمروا المحاكم الأقل درجة برفض القضايا بسبب إنهاء الخلاف بتركه السلطة. وكان المدعون اتهموا ترامب بمخالفات فجة لشروط المكافآت فى الدستور الأمريكى، والتى تمنع الرؤساء من تلقى الهدايا والمدفوعات من الحكومات الأجنبية وحكومات الولايات دون موافقة الكونجرس، مطالبين المحكمة العليا برفض استئناف ترامب لأن الخلاف انقضى بخروجه من الرئاسة يوم الأربعاء الماضى.

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