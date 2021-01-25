بوتين يحذر من احتجاجات روسيا ويذكر باقتحام الكابيتول الأمريكى

جدة - نرمين السيد - وفى تعليقه خلال مؤتمر عبر الفيديو مع الطلاب، اليوم، استذكر بوتين رد فعل صارم من السلطات الأمريكية إزاء اقتحام المتظاهرين مبنى الكونجرس الأمريكى، مبنى الكابيتول، حسبما نقلت وكالة "بلومبرج".
كما قارن بوتين بين جذب المراهقين القصر إلى الاحتجاجات الروسية وبين أعمال الإرهابيين الذين يستغلون الأطفال، قائلاً إنه "لم يشاهد فيلمًا للمعارضة يزعم أن لديه قصرًا على البحر الأسود فى جنوب روسيا"، ووصف تلك الإدعاءات بأنها "تلفيق ممل ونفى ملكيته".
وأضاف بوتين: "لا شىء مدرج هناك كممتلكات خاصة بى، ولم يكن ملكاً لى أو لأقاربى المقربين أبداً".
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