فاوتشي: تعرضت للضغط من ترامب لتقديم توقعات إيجابية حول مسار جائحة كورونا 

كشف أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية بالولايات المتحدة، أن الرئيس السابق دونالد ترامب، ضغط عليه لتقديم المزيد من التوقعات الإيجابية حول مسار جائحة كورونا.

فاوتشي: تعرضت للضغط من ترامب لتقديم توقعات إيجابية حول مسار جائحة كورونافاوتشي بعد مغادرة ترامب: أشعر بالتحرر!

وقال في حديث لصحيفة "نيويورك تايمز": "في عدد من المرات وعندما كنت أقدم بيانا فيه وجهة نظر متشائمة للاتجاه الذي نسير فيه، كان الرئيس يتصل بي ويقول (مرحبا، لماذا لست أكثر إيجابية؟ عليك أن تتخذ موقفا إيجابيا. لماذا أنت سلبي جدا؟ كن أكثر إيجابية)".

وردا على سؤال عما إذا كان ترامب قد قدم أسبابا لرغبته في الحصول على بيانات عامة أكثر تفاؤلا، قال فاوتشي إن الرئيس آنذاك "لم يدخل في الأسباب أو أي شيء".

كما تحدث عن التهديدات التي تلقاها، مشيرا إلى أن "المضايقة التي تعرضت لها عائلتي وخاصة زوجتي وأطفالي هو أكثر من أزعجني. كانوا يعرفون أين يعمل أطفالي وأين يعيشون.. حتى أن التهديدات كانت تصل مباشرة إلى هواتفهم ومنازلهم".

ولفت إلى أن "خطاب التهديد جاء من قبل أشخاص يعتقدون أن تقييمه للجائحة تضر باحتمالات إعادة انتخاب ترامب".