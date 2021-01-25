مختل عقليا يهاجم 3 مواطنين روس بسلاح أبيض في إسطنبول

قال مصدر في الشرطة التركية بالعاصمة إسطنبول، إنه من المقرر عقد جلسة استماع لمحاكمة، يوم الثلاثاء، في هجوم بسلاح أبيض تورط فيه شخص مختل عقليا أحدث إصابة 3 مواطنين روس.

وذكرت الشرطة التركية أنه تم اعتقال رجل يشتبه في مهاجمته ثلاثة روس بسكين في إسطنبول.

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وتم اعتقال المشتبه به، وفقا للبيانات الأولية، وهو شخص مريض عقليا، والجرحى الروس ما زالوا في المستشفى.. وهم امرأتان ورجل.

وأضاف المصدر أن الروس ليسوا سائحين، ولديهم تصريح إقامة في إسطنبول.

وفي وقت سابق، أفادت الأنباء بأن ثلاثة روس أصيبوا بجروح خلال حادث في بلدية بشيكتاش في وقت متأخر من يوم الأحد.

ووقع الحادث مساء اليوم، الأحد، وسجلت كاميرات المراقبة الهجوم على المواطنين الروس الثلاثة.. والضحايا تم نقلهم إلى المستشفى ولا يوجد خطر على حياتهم.

ووفقا للبيانات الأولية، فإن المهاجم هو جامع القمامة يدعى "حسن حسين".