رئيس وزراء بريطانيا يزور اسكتلندا وسط محاولة تهديد جديدة بالاستقلال

ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيسافر إلى اسكتلندا الأسبوع الجاري في محاولة لإنقاذ المملكة المتحدة من التفكك بعد أن قام رئيس وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجيون بمحاولة جديدة للاستقلال وهددت بإجراء استفتاء دون إذن الحكومة المركزية.

وأضافت الصحيفة على موقعها الالكتروني، أن جونسون من المتوقع أن يستغل الرحلة لتقديم نداء للأسكتلنديين لرفض النزعة الانفصالية الضيقة.

وقالت ستيرجن يوم الأحد، إنه إذا فاز الحزب الوطني الاسكتلندي في الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في مايو، فإنها ستضغط من أجل استفتاء آخر على الاستقلال.

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