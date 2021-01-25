رئيس وزراء بريطانيا يزور اسكتلندا وسط محاولة تهديد جديدة بالاستقلال

ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية اليوم الاثنين، أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيسافر إلى اسكتلندا الأسبوع الجاري في محاولة لإنقاذ المملكة المتحدة من التفكك بعد أن قام رئيس وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجيون بمحاولة جديدة للاستقلال وهددت بإجراء استفتاء دون إذن الحكومة المركزية.
وأضافت الصحيفة على موقعها الالكتروني، أن جونسون من المتوقع أن يستغل الرحلة لتقديم نداء للأسكتلنديين لرفض النزعة الانفصالية الضيقة.
وقالت ستيرجن يوم الأحد، إنه إذا فاز الحزب الوطني الاسكتلندي في الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في مايو، فإنها ستضغط من أجل استفتاء آخر على الاستقلال.
ومع ذلك، قال جونسون إن استفتاء 2014، عندما صوتت اسكتلندا ضد الاستقلال بنسبة 55 في المائة مقابل 45 في المائة، كان "تصويتًا مرة واحدة في كل جيل"، لذا لن تمنح لندن الإذن باستفتاء آخر.
وتجادل ستيرجن بأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد غير السيناريو بأكمله بعد عامين لأن اسكتلندا اضطرت لمغادرة الاتحاد الأوروبي على الرغم من أن الغالبية العظمى من الناخبين الاسكتلنديين قد اختاروا البقاء داخل الكتلة.
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