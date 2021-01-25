طريقة وشروط التقديم على تمويل نفاذ بنك التنمية 150 ألف ريال سداد 5 سنوات لمحدودي الدخل

شروط التقديم على تمويل نفاذ بنك التنمية 150 ألف ريال حيث أعلن عن بدء تقديم المرحلة الثانية من منتج نفاذ الذي يهدف الفئات الأشد احتياجاً لـ الدعم والمال لتسهيل العمل الحر والأسر المنتجة وتشجيع الأفراد على العمل وتحسين الظروف المعيشية، وفكرة هذا المنتج جاءت لربط الهدف بنك التنمية في تعزيز الاكتفاء المالي للمواطنين والمواطنات مع الهدف الاستراتيجي من خلال مساعدة الأشخاص بدون وظيفية أو الموظفين ذو الدخل القليل والأسر المنتجة على رفع مستوى معيشتهم وزيادة الدخل الشهري.

وليس جديد من بنك التنمية الاجتماعية لتقديم أفضل منتجات التمويل من خلال كيفية التقديم على قرض 60 ألف ريال للفئات الأشد احتياجاً، وللعلم أن البنك يقدم دعم يصل لـ10 مليون ريال من أجل تحفيز العمل الحر، فيما يدعم مستفيدي منتج زود الادخاري الذي يعطيك حوافز بـ3000 ريال شهرياً فهو منتج بديل القرض يهدف إلى مساعدتك على الادخار من خلال طريقة فتح حساب زود الادخاري مقابل الحصول على حوافز بمبلغ مالي كل شهر بصورة متتالية مع امكانية الإيداع والسحب في أي وقت دون أن يكون عليك قسط ودفعات مديونية.

المرحلة الثانية من نفاذ بنك التنمية (النقل الاشتراكي)

هو فرع من تمويل نفاذ بقيمة 150 ألف ريال سعودي يسمى النقل الاشتراكي أو يقوم البنك بإعطاء المواطن أو المواطنة من العاطلين وليس لهم فرض وظيفية، والأشخاص الغير مخدومين أي الذين ليس لديهم تعامل مع بنوك أخرى، مركبة للعمل عليها بشرط أن يكون عدم وجود مخالفات مرورية سابقة مع رخصة قيادة سارية، وهذا النوع من تمويل العمل الحر متاح حالياً للتقديم عليه وفق الشروط المحددة المذكورة أسفل⇓

تمويل العمل الحر بنك التنمية

ينقسم تمويل العمل الحر إلى قسمين تمويل نفاذ بنك التنمية وهو يضم الموظفين والعاطلين من الناس والرجال،ويضم التمويل الاشتراكي وهو يحصل المتقدم على سيارة للعمل عليها والربح من خلالها تكون بمثابة مشروع جديد له، والنوع الثاني من خلال قرض بدون فوائد هو تمويل متناهي الصغر يدعم المشروعات الصغيرة من المؤسسات والجمعيات والأسر المنتجة.

خفض نسبة البطالة والمساعدة على العمل من خلال قرض شخصي مدعوم يناسب الفئات الأكثر احتياجا.

فرض تحسين الحياة المعيشية للأفراد وفئة الشمول المالي.

توفير حياة كريمة للمواطنين والمواطنات السعوديين.

توفير دخل إضافي لمحدود الدخل أو العاطلين من الرجال أو النساء عبر قرض شخصي للنساء.

الحد من الائتمان الغير رسمي.

قيمة 60 ألف ريال لنفاذ العاطلين و 150 الف ريال لنفاذ النقل الاشتراكي.

يشترط الجنسية السعودية فقط.

على المتقدم /مة على طلب تمويل نفاذ بنك التنمية ألا يكون مديناً للبنك بقرض آخر، ولابد أن يكون قد مضت سنة على سداد القرض القديم إن وجد.

لا يقل العمر عن 18 سنة وحتى 60 سنة “هجري” وقت سداد آخر دفعة في القرض سواء بالنسبة للمقترض أو الكفيل.

لابد من اجتياز الفحص الائتماني.

ألا يتجاوز الدخل الشهري عن 14.000 ريال، والأفضلية تكون للرواتب القليلة.

لا تتعدى فترات السداد عن 40 شهراً لنفاذ العاطلين و 5سنوات لتمويل نفاذ النقل الاشتراكي.

لابد أن يحدد العميل نشاط العمل الذي يقوم بمزاولته مع وجود وثيقة تثبت ذلك.

تعبئة نموذج الطلب عبر قرض نفاذ بنك التنمية.

فحص الأهلية.

إكمال المستندات وتحديد موعد مع البريد.

ارسال الطلب سوف يأخذ وقت من 5 إلى 7 أيام ويتم الصرف.

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المستندات المطلوبة / (بطاقة هوية سارية – العنوان الوطني – رقم حساب الآيبان – رقم الهاتف المسجل في أبشر -وثيقة العمل الحر – رخصة قيادة إذا كنت تطلب التمويل الاشتراكي).

ماهي وثيقة العمل الحر وكيفية الحصول عليها

هي شهادة معتمدة من وزارة الموارد البشرية تعطيك الحق بمزاولة مهنة معينة للراغبين في عمل مشروع خاص وليس لديهم وظيفة أو لمن لديهم وظيفة ورواتبهم أقل من الحد المسموح ويحتاجون إلى زيادة الدخل من خلال قرض نفاذ، وللحصول على شهادة العمل الحر عبر البوابة الإلكترونية بنك التنمية.