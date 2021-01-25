الرئيس الصيني يحذر من اندلاع حرب باردة جديدة

الرئيس الصيني يحذر من اندلاع حرب باردة جديدةحذر الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم من اندلاع حرب باردة جديدة لا يمكن أن تؤدي إلا إلى “طريق مسدود”.

وقال شي خلال افتتاحه اليوم منتدى دافوس الاقتصادي المنعقد عبر الفيديو بسبب جائحة كورونا إن “العالم يشهد تغيرات غير مسبوقة منذ قرن ويمر بعصر من التنمية والتحولات الكبرى” مؤكدا أن المقاربة الخاطئة الداعية إلى الاستقطاب والمجابهة سواء كان شكلها حربا باردة او ساخنة او تجارية او تكنولوجية ستضر بمصالح دول العالم ورفاهية شعوبها في نهاية المطاف.

ولفت الرئيس الصيني إلى أن العالم المنقسم غير قادر على التغلب على التحديات المشتركة التي تقابل البشرية منبها إلى أن “المواجهة ستقود البشرية إلى طريق مسدود”.

وأضاف شي “لقد أثبتت تجاربنا مرارا وتكرارا أن سياسة إفقار الجار والعمل الانفرادي واللجوء إلى الانعزالية المتغطرسة محكوم عليها بالفشل حتما” داعيا إلى العمل على إقامة مجتمع المستقبل المشترك للبشرية.

وشدد شي على أهمية التزام المجتمع الدولي بمفهوم التعاون القائم على المنفعة المتبادلة وضمان الحقوق المتساوية في التنمية لجميع البلدان وتعزيز المنافسة الصحية على أساس عادل ومنصف للارتقاء بمستويات التنمية لكل الأطراف “بدلا من التناحر والتصارع المميت”.

وحث شي على تعزيز التقاليد والتطلع إلى المستقبل لدعم التعددية قائلا إن “دعم التعددية في القرن الـ 21 يتطلب منا تعزيز تقاليدها الجيدة واتخاذ وجهة نظر جديدة والتطلع إلى المستقبل” مشيرا إلى حاجة العالم لإصلاح نظام الحوكمة العالمي وتحسينه على أساس مشاورات مكثفة وبناء توافق.

يذكر أن منتدى دافوس الاقتصادي العالمي يعقد بشكل سنوي في منتجع مدينة دافوس الصغيرة الواقعة على ارتفاع 1560 مترا وهي المدينة الأعلى في أوروبا حيث يعد المنتدى نقطة التقاء لأهم الشخصيات في العالم في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والفنية لمناقشة أهم القضايا الاقتصادية الدولية وطرح حلول لها.