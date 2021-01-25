الرئيس الصيني يحذر من اندلاع حرب باردة جديدة
حذر الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم من اندلاع حرب باردة جديدة لا يمكن أن تؤدي إلا إلى “طريق مسدود”.
وقال شي خلال افتتاحه اليوم منتدى دافوس الاقتصادي المنعقد عبر الفيديو بسبب جائحة كورونا إن “العالم يشهد تغيرات غير مسبوقة منذ قرن ويمر بعصر من التنمية والتحولات الكبرى” مؤكدا أن المقاربة الخاطئة الداعية إلى الاستقطاب والمجابهة سواء كان شكلها حربا باردة او ساخنة او تجارية او تكنولوجية ستضر بمصالح دول العالم ورفاهية شعوبها في نهاية المطاف.
ولفت الرئيس الصيني إلى أن العالم المنقسم غير قادر على التغلب على التحديات المشتركة التي تقابل البشرية منبها إلى أن “المواجهة ستقود البشرية إلى طريق مسدود”.
وأضاف شي “لقد أثبتت تجاربنا مرارا وتكرارا أن سياسة إفقار الجار والعمل الانفرادي واللجوء إلى الانعزالية المتغطرسة محكوم عليها بالفشل حتما” داعيا إلى العمل على إقامة مجتمع المستقبل المشترك للبشرية.
وشدد شي على أهمية التزام المجتمع الدولي بمفهوم التعاون القائم على المنفعة المتبادلة وضمان الحقوق المتساوية في التنمية لجميع البلدان وتعزيز المنافسة الصحية على أساس عادل ومنصف للارتقاء بمستويات التنمية لكل الأطراف “بدلا من التناحر والتصارع المميت”.
وحث شي على تعزيز التقاليد والتطلع إلى المستقبل لدعم التعددية قائلا إن “دعم التعددية في القرن الـ 21 يتطلب منا تعزيز تقاليدها الجيدة واتخاذ وجهة نظر جديدة والتطلع إلى المستقبل” مشيرا إلى حاجة العالم لإصلاح نظام الحوكمة العالمي وتحسينه على أساس مشاورات مكثفة وبناء توافق.
يذكر أن منتدى دافوس الاقتصادي العالمي يعقد بشكل سنوي في منتجع مدينة دافوس الصغيرة الواقعة على ارتفاع 1560 مترا وهي المدينة الأعلى في أوروبا حيث يعد المنتدى نقطة التقاء لأهم الشخصيات في العالم في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والفنية لمناقشة أهم القضايا الاقتصادية الدولية وطرح حلول لها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس الصيني يحذر من اندلاع حرب باردة جديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.