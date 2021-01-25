أخبار اليمن : الفلكي الشوافي يكشف حالة الطقس حتى الخميس المقبل

الفلكي الشوافي يكشف حالة الطقس حتى الخميس المقبلقال الخبير الدولي في الفيزياء الفلكية عدنان الشوافي إن أجواء اليمن ستكون مستقرة حتى مساء الخميس المقبل، حيث لا تغيرات جوهرية متوقعة في حالة الطقس على كل مدن ومحافظات الجمهورية.

وتوقع الفلكي اليمني أن تصل درجة حرارة الهواء الصغرى من غدٍ الثلاثاء إلى الخميس المقبل ٢~٤ درجة فوق الصفر على بعض المناطق في المرتفعات والاحواض الجبلبة.

وأوضح الفلكي الشوافي في منشور على حسابه فيس بوك، أن عوامل الطقس الآخرى ستكون في الاتجاه المساعد على زيادة اشعاع الأرض ليلاً ما قد يعمل على انخفاض درجة حرارة التربة والنباتات بسرعة ويجعل درجة حرارة الطبقة القريبة من سطح الأرض في بعض المناطق شديدة البرودة واقل بكثير من درجة حرارة الهواء الصغرى المتوقعة والمتعارف ان تاخذ في الاعتبار ارتفاع ٢ متر فوق سطح الأرض.

ونصح الشوافي المزارعين إلى توخي الحذر حفاظاً على مزروعاتهم من لفحات البرد، خصوصاً إذا الرياح ساكنة والسماء صافية،

ودعا الفلكي اليمني الجميع وخاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل وساعات الصباح الباكر بأخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من صدمات البرد الشديدة.

وحث الفلكي الشوافي رعاة المواشي والنحالين على أخذ الاحتياطات اللازمة لحماية مواشيهم ونحلهم من آثار البرودة الشديدة.