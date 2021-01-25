أخبار اليمن : قوى العدوان ارتكبت 161 خرقاً لوقف النار بالحديدة

قوى العدوان ارتكبت 161 خرقاً لوقف النار بالحديدةارتكبت قوى العدوان 161 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن من بين الخروقات استحداث تحصينات قتالية في الدريهمي و8 غارات لطيران تجسسي على الدريهمي والتحيتا.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات شملت تحليق 5 طائرات حربية في أجواء المدينة وكيلو16 و18 طائرة تجسسية في أجواء حيس والفازة والدريهمي والجاح والجبلية وكيلو16.

وذكر المصدر أن قوى العدوان نفذت 39 خرقًا بقصف مدفعي و94 خرقًا بالأعيرة النارية المختلفة.