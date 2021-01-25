أخبار اليمن : شهيد بنيران سعودية في صعدة وغارات على مأرب والبيضاء

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شهيد بنيران سعودية في صعدة وغارات على مأرب والبيضاء

استشهد مواطن اليوم بنيران حرس الحدود السعودي بمحافظة صعدة، فيما شن الطيران المعادي 20 غارة على مأرب والبيضاء. شهيد بنيران سعودية في صعدة وغارات على مأرب والبيضاءاستشهد مواطن اليوم بنيران حرس الحدود السعودي بمحافظة صعدة، فيما شن الطيران المعادي 20 غارة على مأرب والبيضاء. وأوضح مصدر أمني أن العدو السعودي استهدف بالأسلحة المختلفة مناطق متفرقة في مديرية شدا الحدودية، ما أدى إلى استشهاد مواطن وتضرر ممتلكات المواطنين. وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان استهدف مناطق متفرقة من مديرية صرواح بـ18 غارة جوية، مخلفة أضراراً كبيرة بالممتلكات العامة والخاصة. وذكر المصدر أن الطيران المعادي شن غارتين على مديرية ناطع في محافظة البيضاء.

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