الأردن يندد بالانتهاكات الإسرائيلية فى الأقصى

جدة - نرمين السيد - نددت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، بالانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة فى المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسى الشريف، والتى كان آخرها تعدى الشرطة الإسرائيلية على صلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية، وتعطيلها لأعمال الترميم فى مسجد قبة الصخرة المشرفة.





وفى بيان مساء اليوم الإثنين، قال المتحدث الرسمى باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز، إن "التصرفات الإسرائيلية بحق إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك مرفوضة ومدانة".

وحسبما نقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أكد الفايز على أن "إدارة الأوقاف هى السلطة الوحيدة المسؤولة عن الحرم القدسى الشريف ورعايته والإشراف عليه".

كما دعا الفايز السلطات الإسرائيلية للتقيّد بالتزاماتها بموجب القانون الدولى كقوة قائمة بالاحتلال فى القدس الشرقية المحتلة، والكف عن التصرفات العبثية اللامسؤولة، واحترام الوضع القائم التاريخى والقانونى، واحترام سلطة وصلاحيات إدارة الأوقاف، مؤكداً أن المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسى الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مسجد خالص للمسلمين.

وأشار المتحدث الأردنى إلى أن الوزارة وجهت، اليوم الإثنين، عبر القنوات الدبلوماسية مذكرة احتجاج تطالب فيها إسرائيل بالكف عن انتهاكاتها واستفزازاتها، واحترام سلطة إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية.