تحذيرات جديدة في إرشادات استعمال لقاح "سبوتنيك V" الروسي

نشرت الشركة المنتجة للقاح "سبوتنيك V" الروسي تعليمات وإرشادات استعمال جديدة للراغبين في تلقي اللقاح، وذلك بالنسبة للمرضى المصابين بأورام خبيثة.
ويعود سبب التحذير لنقص المعلومات حول تأثير اللقاح على مرض السرطان، وفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية.
وقالت التعليمات الصادرة حديثا ضمن النشرة المرفقة بعلبة اللقاح: "بسبب نقص المعلومات، يمكن أن يشكل التطعيم خطرا على المجموعات التالية من المرضى وهم المصابون بأمراض المناعة الذاتية - يمكن أن يؤدي تنشيط الجهاز المناعي إلى تفاقم المرض، ويتوجب بشكل خاص التعامل بحذر مع المرضى الذين يعانون من أمراض المناعة الذاتية، ومن لديه ميل نحو الظروف الخطيرة والمهددة للحياة- مع الأورام الخبيثة".
كانت وزارة الصحة الروسية سجلت لقاح "سبوتنيك V" في أغسطس 2020، واعتبرت أنه أول دواء مسجل في العالم للوقاية من مرض كوفيد- 19.
وبدأت روسيا عملية التطعيم ضد فيروس كورونا في ديسمبر الماضي، وأظهرت النتائج المتعلقة باللقاح الروسي فعالية ونسبة أمان عالية مع عدم وجود مضاعفات سلبية على المدى الطويل.
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