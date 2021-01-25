في دافوس 2021 .. رئيس الصين يطالب العالم برفض الحرب الباردة الجديدة والتصدي لكورونا

افتتح الرئيس الصيني شي جين بينج المنتدى الاقتصادي العالمي 2021 في دافوس بسويسرا بخطاب رئيسي حث فيه على تعميق التعاون بشأن جائحة كورونا - كوفيد 19 المستمر وتعزيز التعددية بين الدول.



ويأتي الخطاب في الوقت الذي تكافح فيه الدول جائحة الفيروس التاجي المستمر وتكافح مع الانكماش الاقتصادي الناجم عن قيود الإغلاق الوطني.

وتتوقع التقارير إعادة ضبط العلاقات مع إدارة بايدن المعينة حديثًا وسط الحرب التجارية المستمرة، حسبما ورد في الحدث.

وقال الرئيس الصيني إن هناك حاجة لموازنة إجراءات كوفيد -19 مع التنمية الاقتصادية العالمية وكذلك للاقتصادات العالمية لتعديل نماذج النمو وتحسين هياكلها.

وأضاف "مسترشدًا بالعلم والعقل والروح الإنسانية، حقق العالم تقدمًا أوليًا في مكافحة كورونا، وتابع قائلا إن "الوباء لم ينته بعد، الشتاء لا يمكن أن يوقف قدوم الربيع، ولا يمكن للظلام أن يحجب نور الفجر".

كما دعا الدول إلى التخلي عن "التحيز الأيديولوجي" واتباع طريق مشترك من "التعايش السلمي والمنفعة المتبادلة والتعاون المربح للجميع".

وقال الرئيس الصيني إن "الاختلاف في حد ذاته ليس مدعاة للقلق، وما يدق ناقوس الخطر هو الغطرسة والتحيز والكراهية".