الديمقراطيون يدفعون مشاريع قوانين لتطهير الجيش الأمريكي من العنصريين والمتطرفين

يقوم الديمقراطيون في مجلسي النواب والشيوخ بتبادل الأفكار في طرق لاستئصال المتطرفين والعنصريين من الجيش باستخدام التشريعات، مع خطة واحدة تشمل إدخال لغة لهذا الغرض في قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2022، وفقًا لتقرير ذا هيل، نقلًا عن المشرعين.

قال أنتوني براون، الممثل الديمقراطي من ولاية ماريلاند: "كان الهجوم على مبنى الكابيتول لدينا تمردًا يغذي في جزء كبير منه الجماعات التي تتبنى نفس آراء المتطرفين البيض المتعصبين للبيض - المجموعات التي تجند بنشاط قدامى المحاربين ومن رتب جيشنا".

وأضاف براون: "يجب أن نلزم أنفسنا مجددًا باستئصال هذه المعتقدات من صفوفنا، وحماية أفراد خدمتنا من التطرف، وضمان شعور جميع الأمريكيين بالأمان في خدمة البلد الذي نحبه جميعًا"، مشددًا على أنه كان على اتصال مع بايدن البيت الأبيض و رئيس البنتاغون المعين حديثًا لويد أوستن بشأن هذه المسألة.

وردد بايدن وصف المشرع الواسع لمداهري الكابيتول في وقت سابق من الشهر الجاري، حيث وصف الرئيس المتظاهرين بأنهم "مجموعة من البلطجية والمتمردين والمتفوقين البيض ومعاداة السامية" و "الإرهابيين المحليين" الذين ينبغي معاملتهم على هذا النحو. اقرأ أيضا وصدرت أوامر للبنتاجون بالفعل بمراجعة سياساتها بشأن التطرف المحتمل في الجيش في مشروع قانون للدفاع تم تمريره في 1 يناير، لكن الديمقراطيين في مجلسي النواب والشيوخ يريدون تسريع العملية. في شهادته أمام الكونجرس الأسبوع الماضي، قال أوستن لأعضاء مجلس الشيوخ إنه "سيقاتل بشدة" لإزالة "العنصريين والمتطرفين" في صفوف الجيش، وقال إنه سيكون من المستحيل حماية أمريكا من أعدائها "إذا كان بعض هؤلاء الأعداء يقعون داخل بلادنا" قال متحدث باسم تيم كين، الديمقراطي في ولاية فرجينيا، والذي يعمل في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ، إن اللجنة "ستراقب بعناية" تنفيذ تشريع مكافحة التطرف المتفق عليه سابقًا، مع "التشريع المستقبلي" ليتم "إبلاغه بما تصدره اللجنة" يتعلم من تحديثات وزارة الدفاع ". وبالمثل ، قال مكتب السناتور مايكل بينيت، وهو ديمقراطي من كولورادو، إن المشرع يعمل مع زملائه وفريق بايدن "لاجتثاث الكراهية في جيشنا". قدمت النائبة الديمقراطية في فلوريدا ستيفاني ميرفي بالفعل مشروع قانون ذي صلة يحظر على أي شخص شارك في أعمال الشغب في الكابيتول، أو من يؤمن بنظرية مؤامرة QAnon ، الحصول على تصريح أمني فيدرالي. وأدت نظرية المؤامرة، التي تزعم أن إدارة ترامب متورطة في محاربة مجموعة النخبة من عباد الشيطان ومعتدي الأطفال، بالفعل على تويتر إلى تطهير حسابات العديد من المؤيدين البارزين للرئيس السابق، بما في ذلك مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين.

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