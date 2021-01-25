أمريكا تبدأ رسميا أولى جولات المفاوضات مع روسيا في عهد بايدن

ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، أن سكرتير مجلس الأمن الروسي "نيكولاي باتروشيف"، ناقش مع رئيس مجلس الأمن القومي الأمريكي "جيك سوليفان"، تمديد معاهدة "ستارت"، وآفاق تطوير التعاون في المجال الأمني.
وأصدر مجلس الأمن الروسي، بيانًا قال فيه، إن "نيكولاي باتروشيف وجاكوب سوليفان ناقشا تمديد معاهدة الإجراءات الإضافية لخفض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها (ستارت)، إضافةً إلى آفاق تطوير التعاون الروسي الأمريكي في مجال الأمن".
وأضاف البيان، أن المحادثة الهاتفية بين باتروشيف وسوليفان جاءت بمبادرة من واشنطن، في أولى جولات المفاوضات بين البلدين منذ تنصيب الرئيس جو بايدن.
وكانت الخارجية الروسية أعربت يوم الجمعة الماضي، عن ترحيبها باعتزام الإدارة الأمريكية الجديدة تمديد معاهدة "ستارت-3" لمدة خمس سنوات، مشيرة إلى استعداد موسكو لبدء الاتصالات مع واشنطن من أجل صياغة الاتفاق.
وقالت إن موسكو مستعدة "دون تأخير لإجراء اتصالات من خلال وزارتي خارجية روسيا والولايات المتحدة من أجل وضع الترتيبات اللازمة للاتفاق بشأن تمديد معاهدة "ستارت 3" لمدة خمس سنوات في أقرب وقت ممكن".
وأشارت إلى أنه "من الضروري أن نقوم بذلك في أقرب وقت ممكن، نظرا لأن المعاهدة تنتهي في الخامس من شهر فبراير 2021".
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