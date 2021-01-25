رغم كورونا.. اسكتلندا تخطط لإجراء انتخابات برلمانية وتبحث سبل السيطرة على مليوني ناخب

من المقرر أن تجري اسكتلندا انتخابات لبرلمانها المفوض في مايو 2021، على الرغم من المخاوف من تأجيل الانتخابات، وفقا لما أعلنته السلطات إن العملية ستستمر كما هو مخطط لها طالما ظلت جائحة فيروس كورونا "تحت السيطرة".

وتعتقد المنظمات الانتخابية في اسكتلندا أن أكثر من مليوني شخص يمكنهم التصويت بالبريد في انتخابات مايو، من أجل تجنب مراكز الاقتراع المزدحمة أثناء جائحة فيروس كورونا المستمرة.

في حين، قالت المجالس والمسؤولون الانتخابيون إن الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 6 مايو يمكن إجراؤها بأمان إذا تم إبقاء الوباء تحت السيطرة ، لكن صحيفة ذا جارديان ذكرت اليوم الاثنين أن العملية قد تشهد بعض العقبات اللوجستية المكلفة.

ووجد استطلاع أجرته اللجنة الانتخابية، الجهة المنظمة للانتخابات الأولية في المملكة المتحدة، أن 68٪ من الناخبين في اسكتلندا البالغ عددهم 4 ملايين ناخب يمكنهم اختيار استخدام الأصوات البريدية - بزيادة تقارب 4 أضعاف العدد المعتاد، ما سيزيد التكلفة المالية للانتخابات.

واكتشفت استطلاعات مفوضية الانتخابات التي أجريت منذ أغسطس الماضي أنه في حين أن 77٪ من الناخبين يمكن أن يحضروا إلى مراكز الاقتراع إذا تم اتخاذ الإجراءات المناسبة، فإن 23٪ يفضلون التصويت بالبريد بالإضافة إلى 18٪ من الناخبين الذين يستخدمون البريد عادة للتصويت.

ومن بين أولئك الذين يحضرون عادة إلى مراكز الاقتراع، قال 61٪ إنهم سيتحولون إلى الاقتراع البريدي إذا تم تشجيعهم، مع رؤية العدد الإجمالي للأشخاص الذين يمكن أن يسجلوا في تصويت الغائبين ارتفاعًا إلى 2.7 مليون.

وهذا يعني أنه سيتعين على مسؤولي المجلس تسجيل مليوني ناخب إضافي في بطاقات الاقتراع الغيابي، وتقييم هوياتهم، متبوعة بتكلفة طباعة تصويتهم ونشره والتحقق من صحته.

وتشمل المخاوف بين مفوضية الانتخابات أيضًا الاعتقاد بأن نسبة تصل إلى 3-5٪ يمكن أن يفسدها الناخبون الذين يملئون الاستمارات بشكل غير صحيح، ما قد يؤدي إلى إبطال ما يصل إلى 135000 صوت.