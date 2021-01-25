بايدن يوقع أمرًا تنفيذيا بإلغاء حظر ترامب بشأن خدمة المتحولين جنسيًا في الجيش

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وقع اليوم الاثنين، أمرا تنفيذيا يلغي الحظر المفروض على المتحولين جنسيا الذين يخدمون علنا ​​في الجيش، وهو الحظر الذي نفذه الرئيس السابق دونالد ترامب.

وبحسب "إن بي سي نيوز" الأمريكية، قال البيت الأبيض في بيان إن أمر بايدن "يحدد السياسة التي تنص على أن جميع الأمريكيين المؤهلين للخدمة في القوات المسلحة للولايات المتحدة يجب أن يكونوا قادرين على الخدمة".

وأضاف البيت الأبيض:"يعتقد الرئيس بايدن أن الهوية الجنسية لا ينبغي أن تكون عائقا أمام الخدمة العسكرية، وأن قوة أمريكا تكمن في تنوعها".

وأوضح البيت الأبيض أن أمر بايدن "يحظر على الفور الفصل القسري، والتسريح، والحرمان من إعادة التسجيل أو استمرار الخدمة على أساس الهوية الجنسية أو في ظل ظروف تتعلق بالهوية الجنسية". ويوجه الأمر أيضًا التصحيح الفوري للسجلات العسكرية لأي شخص تأثر بحظر ترامب.

وأشارت القناة إلى أن إجراء بايدن لإلغاء الحظر كان متوقعًا على نطاق واسع. وكان قد تعهد بإلغاء السياسة العسكرية لإدارة ترامب تجاه المتحولين جنسيا "في اليوم الأول" لإدارته، وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين بساكي في يوم التنصيب إن هذه الخطوة وشيكة.