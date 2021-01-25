كيفية إنشاء حساب GMAIL بالخطوات ب 3 طرق بسهولة دون رقم الهاتف

يعد تطبيق GMAIL من أهم التطبيقات التي يستخدمها الشخص بشكل مستمر، ونظراً لضرورة التواصل واستخدام التكنولوجيا في التواصل بين الأشخاص يجب على الشخص إنشاء حساب، حيث يحتاج الكثير منا إلى إنشاء حساب GMAIL جديد وفي مقالنا هذا سوف نعرض كيفية إنشاء حساب جديد، وفي الغالب سيطلب منك جوجل عادة التحقق من رقم الهاتف وهي خطوة إلزامية وقد يرغب البعض في عدم إتاحة مثل هذه المعلومة الشخصية، لذلك سوف نقدم عدة طرق لإنشاء حساب دون استخدام رقمك بحب بعض المواقع التكنولوجية المتخصصة.

كيفية إنشاء حساب GMAIL دون رقم هاتف :1- تطبيق GMAIL:

من الجدير بالذكر أنه هناك عدد من الطرق المختلفة التي يمكن للشخص إنشاء حساب من خلال عدة طرق، نوضحها لكافة مستخدمي تطبيق الجيميل حيث يمكن إنشاءه دون التحقق من الهاتف، وهذه الطريقة تعد من أبسط الطرق التي يتم القيام بها واللجوء إليها من خلال التطبيق نفسه، لأنه بغض النظر عن كيفية تسجيلك يمكنك رفض إعطاء رقم هاتف للتحقق، وإذا كان لديك جهاز أندرويد أو أيفون فيمكنك إنشاء حساب جيميل جديد من تطبيق الإعدادات، وستؤدي هذه الطريقة إلى تجاوز ادخال رقم هاتفك وإليكم خطوات تنزيل التطبيق وتفعيله.

افتح تطبيق الإعدادات SETTINGS من قائمة التطبيق

حدد موقع الحسابات ACCOUNTS أو السحابات CLOUDS بناء على إصدار نظامك

اختر إضافة حساب Add ACCOUNT الموجود في أسفل القائمة

حدد جوجل Google من القائمة ثم اضغط على خيار انشاء حساب create account

ادخل اسمك الأول والأخير ثم اضغط على زر التالي NEXT

ادخل تاريخ الميلاد والنوع واضغط على التالي NEXT

حدد عنوان GMAIL جديداً أو ادخل العنوان الخاص بك

ادخل رقمك السري

سوف يسألك جوجل عما إذا كنت تريد إضافة رقم هاتفك، اضغط على تخطي لتجاوز هذه الخطوة ثم اقبل شروط الخدمة

2- حيلة جديدة العمر والسن :

بالإضافة إلى طريقة الدخول بدون الهاتف هناك طريقة بديلة أخرى أشار عنها التطبيق، ونشير إلى كافة متابعي موقعنا ثقفني الطريقة التي يتم الاعتماد عليها وهي كتابة عمر المستخدم 15 عاماً، وبهذه الطريقة سيعتقد جيميل أنه ليس لديك رقم هاتف بعد، لكن هناك ملاحظة يجب الانتباه إليها وهو أنه عند تسجيل الدخول إلى حسابك من جهاز آخر سيطلب منك التطبيق رقم هاتفك للتحقيق، ولتجنب هذه المشكلة اضف بريداً إلكترونياً آخر للتحقيق بديلاً عن رقم الهاتف ولا تنس اضافة سن 15 عاماً، وبهذا فإنه عند تسجيل الدخول من جهاز آخر سيتم إرسال التحقق إلى البريد الإلكتروني الثاني بدلاً من رقم الهاتف.