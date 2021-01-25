قرض 150 ألف ريال للمعاقين والعاطلين بدون رسوم إدارية وإجراءات مرنة

تمويل العمل الحر هو برنامج يتم تقديمه للأفراد الذين يبحثون عن زيادة الدخل الشهري لهم ويمتلكون مهارات حرفية وأعمال يدوية، فهو يتم تمويله للأسر المنتجة والتي تقوم بإنتاج المزيد من الأعمال المنزلية وبيعها من المنزل فهي تعتمد على المهارات الأسرية بداخل المنزل، أما عن الحرف اليدوية، فهي تلك المهارة التي يمتلكها أفراد قلة يمتلكون تلك الموهبة ويبحثون عن تنميتها والكسب منها.

فمن خلال قرض نفاذ يمكنك الحصول على المال لتوفير الفرصة المناسبة لزيادة التوسع بالعمل وجني المال، هناك أيضا التنمية الريفية، وتلك التي تعتمد على المزارع السمكية والأراضي الزراعية لتنمية الثروة الطبيعية من منتجات تلك الأراضي والمزارع، لزيادة وإنتاج الأمن الغذائي، عربات الأطعمة الجوالة لبيع الأطعمة والمشروبات والأيس كريم، فهي يتم تمويلها لتحفيز العاملين عليها ويجب أن تكون مرخصة من وزارة الشئون البلدية.

في حالة عدم تقاضيك راتب محدد من جهة معينة ولكنك تمتلك مهارة وحرفة يدوية، للحصول على الدخل الخاص بك فيمكنك الحصول على قرض العمل الحر، يجب أن كون حاصل على حساب أبشر مفعل، و سعودي، وأن يكون العمر لا يقل عن 18 عاما، ولا يزيد عن 60 عاما، للعلم انه صلاحية وثيقة العمل الحر سنة واحدة فقط من تاريخ إصدارها، ويمكنك تجديدها فور الانتهاء من خلال بوابة العمل الحر، ويتم استخراجها بدون رسوم في مجانية، كما يمكن للموظف الحصول على وثيقة العمل الحر، ولا يشترط أن يكون حاصل على مؤهل للعمل الحر، فهي تبنى على تنمية المهارات الحرفية واليدوية.

يمكنك استخراج 5 وثائق متنوعة للعمل الحر لزيادة العمل كما تحب، ولكن لكي تحصل عليهم يجب أن تثبت ممارسة المهنة المستخرج لها الوثيقة، كما أنه يتم إرفاق الأوراق اللازمة والمستندات المطلوبة، أما إذا كانت مهنتك ليست من ضمن المهن المتاح لوثيقة العمل الحر فيمكنك تقديم الطلب عبر البريد الإلكتروني وذكر المهن المناسبة لك في خانة الوصف، أو يمكن الاتصال الاستفسار على الرقم المجاني 920002654 لتحصل على كل الأجوبة.

يمكنك الدخول عبر الموقع الإلكتروني وعند استيفاء جميع الشروط السابقة يمكن الحصول على التمويل النقدي بمبلغ 60 ألف ريال بدون رسوم إدارية للمعاقين والعاطلين عن العمل وعند الدخول على رابط طلب قرض نفاذ وأتباع الخطوات يمكنك الحصول على التمويل العيني بمبلغ 150 ألف ريال أيضا بدون رسوم إدارية للمعاقين والعاطلين للنقل الموجه والنقل التشاركي، توصيل الطلبات، فبرنامج تمويل العمل الحر يهدف إلى التحفيز وزيادة الدخل الشهري، ورفع جودة حياة المواطن، لكي يتم خفض نسبة البطالة في المجتمع.