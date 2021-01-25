الصحة وإطلاق خدمة العيادات عن بُعد ورابط التسجيل لخدمة المواطنين

تشهد هذه الفترة العديد من التغيرات بسبب ما تمر به البلاد ودول العالم بسبب جائحة كورونا، حيث يتبع الملك السعودي كافة الإجراءات الاحترازية والإرشادات التي تم فرضها واتباعها من قبل الأشخاص المقيمين في المملكة العربية السعودية، فالهدف من هذه الإجراءات والإرشادات الحد من انتشار الفيروس، حيث أطلقت وزارة الصحة تفعيل خدمة العيادات عن بُعد وذلك حرصاً منها على تيسير الخدمات للمستفيدين وتسهيل حصولهم على الرعاية المطلوبة حتى تحد من انتشار الفيروس والعمل على تقليل الإصابة في أصعب الظروف الممكنة والعمل على تفعيل كافة الوسائل الممكنة لاتباع الإجراءات الاحترازية التي دائما تنادي بها المملكة وعدم تعرض المواطنين لأي أمراض.

الخدمات التي تقدم من خلال خدمة العيادات عن بُعد :

أعلنت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية عبر الصفحة الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن خدمات العيادة الطبية الجديدة، حيث يتم التعامل مع هذه الخدمة من خلال التواصل عن بُعد من خلال خلال منصة ربط المريض بالطبيب، وذلك من خلال منصتي (أناة) و (صحتي) وذلك بهدف تسهيل الوصول للخدمات الصحية، وتمكين المستفيد من الحصول على خدمة متكاملة عن بُعد، على الرغم من البعد الجغرافي وتقليل معدل زيارات المرضى للمستشفيات للحالات غير الطارئة والذي سيسهم في الحد من انتشار العدوى وزيادة معدل رضا المريض من خلال تقليل الجهد والوقت اللازمين للحصول على استشارة الطبيب.

دليل العيادات الطبية عن بُعد :

ومن الجدير بالذكر أن الوزارة أشارت أنه لمعرفة عناوين العيادات الطبية التي تقدم خدمة التطبيب عن بُعد يمكن الدخول على الموقع الإلكتروني للوزارة.

التطبيب عن بُعد :

ومن الجدير بالذكر أن وزارة الصحة تعني أن يتم التطبيب من خلال التواصل عن بُعد، في إطار سعيها الدؤوب لتحقيق تقدم ملموس في مجال الصحة الإلكترونية من خلال الاستراتيجية الوطنية للصحة الإلكترونية والتحول للتعاملات الإلكترونية، والتطبيب عن بُعد هو استخدام وسائل تقنية المعلومات والاتصالات الإلكترونية لتقديم خدمات التشخيص والفحص والمعاينة الطبية للمريض، ويهدف إلى تيسير التواصل بين الممارسين الصحيين فيما بينهم وبين المريض وطبيبه، كما سهل التطبيب عن بُعد التواصل بين الأطباء فيما بينهم سواء ما يتعلق بالاستشارات أو بالمؤتمرات العلمية أو الأنشطة التعليمية والطبية الأخرى ويمكن من خلاله إدارة الأزمات الصحية باستخدام نظم المعلومات، كما يستخدم التطبيب عن بُعد في نشر المعلومات الطبية والتعريف عن الوضع الصحي للبلاد، وإنشاء قواعد البيانات الطبية الشاملة.