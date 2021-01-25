كيفية الحصول على كوبونات خصم لجميع المتاجر الإلكترونية تصل إلى 80 %، يبحث كثير من المهتمين بالشراء إلكترونيا عبر الإنترنت عن أكواد أو كوبونات خصم للمنتجات المختلفة، يحصل من خلالها المتسوق على خصومات مما يمنحه فرصة الشراء لمنتجات أكثر أو توفير مزيد من الأموال، وحديثنا اليوم عن بعض المواقع الإلكترونية التي تمنحك كوبونات وأكواد خصم، وبالتالي خصم قد يصل في بعض الأحيان إلى 80% من المبلغ الفعلي للشراء على الكثير من المتاجر الإلكترونية، ومنها جوميا، سوق دوت كوم، نون، وادي، حيث تحتوي تلك المواقع على نسب متفاوتة من كوبونات الخصم 40 %, 50 %, 60 % ويتوقف الخصم على المتجر الذي تبحث عنه وعلى عروض هذا الموقع والتي قد تختلف أيضا من وقت لأخر.

كوبونات خصم لجميع المتاجر الإلكترونية

سنتحدث اليوم عن موقعين إلكترونيين يمكنك من خلالهما الحصول على كوبونات خصم، الأول يُسمى الكوبونات وفور دخولك عليه ستلاحظ في أقصى اليسار جميع المتاجر التي تبحث عن أكواد خصم لها مثل سوق دوت كوم، جوميا، أووك، كارفور، كريم، أديداس، والكثير من المتاجر، على سبيل المثال ستجد أن كود خصم إكسبريس وهو Ali Express يبلغ حوالي 80 %، وإذا كنت تريد الحصول عليه عليك الضغط على شاهد الكوبون وسيتم تحويلك على الفور على الصفحة التي تحوي الكوبون.

عليك الإطلاع على مدة صلاحية كوبون الخصم ثم الضغط على إظهار كود الخصم ثم فتح الموقع في نافذة جديدة، ثم الرجوع للصفحة مرة أُخرى سيتم ظهور الكود في نفس المكان عليك نسخه، ثم بعد تعبئة عربة التسوق عند خطوة الدفع يمكنك لصق الكود، والموقع الثاني يُسمى أُطلب كوبون والذي يعتمد على نفس فكرة الموقع الأول، حيث يمنحك الكثير من كوبونات الخصم للمتاجر المختلفة مثل نون، سوق دوت كوم، جوميا، نمشي، شي إن، أليكسبريس والكثير من المتاجر المتاحة.

طريقة أخرى للحصول على أكواد خصم على المشتريات

الطريقة الثانية هي إضافة مُتصفح تستطيع من خلاله الوصول لأكواد وكوبونات تخفيض لمعظم المتاجر والخدمات الإلكترونية، وهو متصفح Honey والذي فور إضافته يمنحك الكثير من الكوبونات التي تستطيع الاستعانة بها لتحقيق خصومات رائعة في صفحة الدفع، وذلك عن طريق نسخ الكوبون ولصقه في المُربع الخاص بالتخفيض والضغط على Apply، وتلك الطريقة مضمونة يمكنك الاعتماد عليها بشكل فعال وطويل الأجل للحصول على أكواد خصم باستمرار.