أخبار اليمن : إحذر.. عادة شائعة أشد خطراً من تدخين السجائر

إحذر.. عادة شائعة أشد خطراً من تدخين السجائر
كشف الدكتور الروسي الشهير ألكسندر مياسنيكوف، عن عادة دارجة هي أكثر خطراً من تدخين السجائر.
وبحسب ألكسندر يتوهم الكثيرون عندما يعتبرون أن هذه العادة آمن من تدخين السجائر. ويقول، "ولكن في الواقع، عندما ندخن الشيشة، فإننا نستنشق كمية من المواد الضارة تعادل تدخين 30 سيجارة" وفقاً لروسيا اليوم.
واضاف موضحاً، قد يصبح تدخين الشيشة سببا في الإصابة بسرطان الرئة، نتيجة استنشاق جزيئات الدخان الدقيقة المتعددة.
وقال، "نحن ندخن جزيئات الاحتراق الدقيقة مع الدخان، ما يؤدي إلى حدوث حروق دقيقة في الرئتين، التي لاحقا يمكن أن تسبب الإصابة بسرطان الرئة".
وأضاف مياسنيكوف مؤكداً، لا يوجد شكل آمن للتدخين وهذا يشمل الغليون والسيجار، التي يعتبرها الأطباء من عوامل خطر الإصابة بسرطان تجويف الفم.
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