أخبار اليمن : الصحة العالمية: مشاركة لقاحات كورونا عالمياً "ليس صدقة"

الصحة العالمية: مشاركة لقاحات كورونا عالمياً "ليس صدقة"صرح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسوس اليوم الاثنين، بأن مشاركة لقاحات فيروس كورونا على مستوى العالم ليس صدقة أو عمل خيري.

وكتب غيبريسوس، في تغريدة لهعبر حسابه الرسمي على تويتر: إن "مشاركة اللقاحات على مستوى العالم ليس صدقة، بل هو في مصلحة كل بلد، لدينا خيار، دعونا نتمتع بالحق في الاختيار، الإنسانية أولا".

وكان مدير المنظمة قد حذر في كلمة له خلال اجتماع للمجلس التنفيذي للمنظمة في جنيف بخصوص تخزين لقاحات فيروس كورونا من جانب الدول الغنية، من أن "العالم على شفير فشل أخلاقي كارثي، وثمن هذا الإخفاق سندفعه بأرواح وأرزاق في الدول الأكثر فقراً".

ويشار إلى أن 180 دولة وقعت على مبادرة (كوفاكس)، التي تدعمها منظمة الصحة العالمية ومجموعة من جماعات الدفاع عن الحق في اللقاحات.. وتستهدف المبادرة توحيد صف كل دول العالم لتمثل تكتلا واحدا يجعلها في موقف قوة أثناء التفاوض مع شركات الأدوية.