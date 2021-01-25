الاتحاد المصري لكرة اليد يرد على اتهامات "تسمم سلوفينيا"

أبدى هشام نصر، رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، تعجبه من التصريحات الصادرة عن فريق سلوفينيا، الخاصة بوقوع حالات تسمم لعدد من اللاعبين قبل ساعات من مباراته أمام "الفراعنة" والتي انتهت بالتعادل مساء الأحد.

وعقب خروجهم من منافسات مونديال اليد، أصدر اتحاد كرة اليد السلوفيني بيانا رسميا يؤكد عدم رضاه عن تنظيم مصر لبطولة العالم، نظرا لتعرض 12 لاعبا لتسمم غذائي، و"عدم اكتراث" المنظمين بالمسألة، على حد وصفهم.

وحلت سلوفانيا في المركز الثالث بالمجموعة الرابعة بـ 6 نقاط، وبذلك لم تتمكن من حجز بطاقة التأهل لدور الثمانية في بطولة العالم لليد، لتصعد السويد صاحبة المركز الأول بـ 8 نقاط ومصر في المركز الثاني بـ 7 نقاط، وتلتقي الأخيرة بالدنمارك في ربع نهائي المونديال.

ويقول رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد لموقع دوت الخليج: "لا يصح ترديد تلك الأقاويل، البطولة تدار بشكل احترافي تحت إشراف من الاتحاد الدولي، والفندق الذي تقيم فيه سلوفينيا على أعلى مستوى".

ويتابع نصر لموقع دوت الخليج: "يتواجد داخل الفندق نفسه عدد من الفرق الأخرى بجانب المرافقين والبعثات الصحفية، يتناولون جميعهم من "بوفيه مفتوح"، ولم يشتكِ أحد من الطعام، بجانب التواجد الدائم لوزارة الصحة المصرية في المكان لمتابعة الحالة الصحية للجميع.

وأقام الفريق السلوفيني منذ وصولهم إلى القاهرة في فندق واحد مع منتخبات عديدة، من بينها مصر والسويد، وغير مسموح الخروج من المكان ضمن إجراءات الفقاعة الصحية التي جرى التعامل بها بسبب ظروف فيروس كورونا.

ويتابع نصر لموقع دوت الخليج: "نتلقى الإشادة كل يوم على المجهودات المبذولة في تنظيم البطولة، ولا أعرف ما سبب تقدم سلوفينيا بالشكوى بعد الخروج من المونديال؟ ولماذا لم تظهر قبل المباراة أو خلال الشوط الأول وهم فائزون على مصر؟".

وكانت اليابان ضمن الدول التي أعربت عن تهانيها بالنجاح الذي أحرزته القاهرة في تنظيم مونديال اليد على أراضيها، كما أكد المستشار الخاص لرئيس الوزراء الياباني، مشيرا إلى أن ما تحقق يعد نموذجا يحتذى به في إطار الاستعدادات الجارية لاستضافة الدورة الأولمبية في طوكيو خلال الصيف القادم، وفقا لوزارة الخارجية المصرية.

ويردف: "لابد أن يراجع الاتحاد السلوفيني لكرة اليد موقفه، لأنه لا يعقل أن يصاب 12 لاعب بالتسمم الغذائي ويلعب بعدها بساعات أمام الفريق المصري بهذا الأداء القوي".

ويؤكد نصر في حديثه لموقع دوت الخليج أن الاتحاد الدولي لكرة اليد سيرد على تلك الأقاويل مشددا على أن البطولة مستمرة ويكتب لها النجاح يوما بعد يوم، وحرص مصر على خروجها في أفضل صورة حتى المباراة النهائية.

وكان الاتحاد السلوفيني لكرة اليد، الاثنين، قد استنكر التنظيم المصري "الجائر" لبطولة العالم، بعد تعرض 12 من لاعبيه لتسمم غذائي عشية المباراة الحاسمة مع المنتخب المضيف، بحسب بيان أصدره بعد اقصائه من الدور الرئيس.

وكتب الأمين السلوفيني العام، غوران تسفييتش، بعد التعادل 25-25 مع مصر والإقصاء من الدور الثاني بفارق نقطة عن المضيف: "لسنا راضين عن التنظيم الجائر لبطولة هذه السنة في مصر".

وتابع البيان "نحو 12 لاعبا من منتخبنا تعرضوا لتسمم غذائي في الساعات الـ24 التي سبقت مباراتنا مع مصر"، مضيفا إن المنظمين المصريين "لم يكترثوا كثيرا" بالمسألة.