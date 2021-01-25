الشيوخ الأمريكى يصوت اليوم على تعيين أول وزيرة للخزانة

جدة - نرمين السيد - يصوت مجلس الشيوخ الأمريكى، مساء اليوم الإثنين، لصالح تعيين جانيت يلين، كأول امرأة تتولى منصب وزير الخزانة فى الولايات المتحدة، لتعمل سريعًا إلى جانب الكونجرس على حزمة إنقاذ بقيمة 1.9 تريليون دولار اقترحها الرئيس الجديد جو بايدن، فى مواجهة تداعيات جائحة كورونا.





وحسبما ذكرت "رويترز"، فقد فازت يلين بسهولة، يوم الجمعة، بموافقة لجنة المالية فى مجلس الشيوخ بالإجماع، ما يشير إلى أن لديها أصواتًا كافية لنيل التصديق على تعيينها. ووافق الجمهوريون على العمل مع يلين، على الرغم من إبدائهم لمخاوف إزاء خطط بايدن التى تشتمل على إنفاق ضخم وزيادة فى الضرائب. ويقترح بايدن خطة قدرها 1.9 تريليون دولار، للتخفيف من تداعيات جائحة كورونا، وتعهد باستثمار تريليونى دولار فى البنية التحتية ومشروعات الطاقة النظيفة والتعليم والبحوث، لتعزيز قدرة الولايات المتحدة التنافسية.

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