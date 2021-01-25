الاتحاد الأوروبى يتراجع عن فرض عقوبات ضد روسيا

جدة - نرمين السيد - تراجع الاتحاد الأوروبى، اليوم الإثنين عن فرض عقوبات ضد روسيا، حيث قال وزير الخارجية الألمانى هايكو ماس، إن الاتحاد ينتظر الآن ليرى ما يحدث فى الإجراءات القانونية ضد المعارض الروسى أليكسى نافالنى، قبل أن يقرر خطوته التالية.





وفى أعقاب اجتماع مع نظرائه بالاتحاد الأوروبى، قال ماس: "أمور كثيرة تتوقف على قرار المحكمة، سواء جرى الإفراج عن نافالنى خلال 30 يومًا أم لا". وأضاف ماس: "نذكر روسيا بأن دستورها ينص على مبادئ حكم القانون وحرية الديمقراطية". وكانت روسيا عاقبت نافالنى، 44 عامًا، بالحبس على ذمة المحاكمة لمدة 30 يومًا، وذلك بعد اعتقاله لدى وصوله إلى موسكو قادمًا من ألمانيا، الأسبوع الماضى. فيما وافقت الدول الأعضاء الـ27 بالاتحاد بالإجماع على أن احتجاز نافالنى "غير مقبول تمامًا"، وأدانت اعتقال عدد من أنصاره المحتجين فى مطلع الأسبوع الجارى بحسب مفوض الشؤون الخارجية بالتكتل جوزيب بوريل.

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