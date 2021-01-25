سلطان عمان يجرى تغييرات واسعة فى مجلسى الدفاع والأمن الوطنى

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء العمانية، نص المروسم الأول على أن تشكيل مجلس الدفاع ينعقد برئاسة السلطان، ونائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع، ووزير المكتب السلطانى رئيس مكتب القائد الأعلى، ورئيس جهاز الاتصالات والتنسيق بالمكتب السلطانى، ورئيس جهاز الأمن الداخلى، والمفتش العام للشرطة والجمارك، ورئيس أركان قوات السلطان المسلحة.

كما يشير المرسوم إلى أن مجلس الدفاع يختص بالنظر فى كافة الموضوعات المتعلقة بالمحافظة على سلامة السلطنة والدفاع عنها، وينعقد عند الحاجة إلى إعلان التعبئة العامة.

فيما ينص المرسوم الثانى على تشكيل مجلس الأمن الوطنى برئاسة السلطان وعضوية وزير المكتب السلطانى رئيس مكتب القائد الأعلى، ورئيس جهاز الاتصالات والتنسيق بالمكتب السلطانى، ورئيس جهاز الأمن الداخلى، والمفتش العام للشرطة والجمارك، ورئيس أركان قوات السلطان المسلحة، حسبما نقلت الوكالة.

ويختص مجلس الأمن الوطنى بالنظر فى كافة الموضوعات المتعلقة بالأمن الوطنى للسلطنة، ويجوز للمجلس طلب حضور من يراه من غير الأعضاء.

وتضمن المرسوم الثالث ترقية العميد الركن ناصر بن صالح بن سعود المعولى، إلى رتبة لواء، وتعيينه أمينًا عامًا لمجلس الأمن الوطنى فى المكتب السلطانى. كما نص على ترقية العميد الركن سليمان بن خالد بن سليمان الزكوانى إلى رتبة لواء، وتعيننه أمينًا عامًا للشؤون العسكرية فى المكتب السلطانى، وترقية العميد الركن مسلم بن محمد بن تمان جعبوب إلى رتبة لواء، وتعيينه قائدًا لقوة السلطان الخاصة.