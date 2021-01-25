”بايدن” يوقع قرارًا تنفيذيًا يسمح للمتحولين جنسيًا بدخول الجيش الأمريكى

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن قرارا تنفيذيا يسمح للمتحولين جنسيا بدخول الجيش الأمريكي، وفقا لمصادر إعلامية.
وقبلها قال الرئيس الأمريكي جو بايدن: سأتخذ إجراءات اليوم لإنقاذ العديد من الشركات الأمريكية من الإغلاق، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.
وفى وقت سابق قالت صحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية إن الرئيس الأمريكى جو بايدن يستعد لتشديد بنود "اشترى الأمريكى" كجزء من دفعة لتعزيز التصنيع المحلى، فى خطة وصفتها الصحيفة بأنها تخاطر بتوتر العلاقات مع حلفاء أمريكا الأساسيين.
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