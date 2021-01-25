سجلت السلطات الصحية في لبنان 2652 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال آخر 24 ساعة، و54 حالة وفاة جديدة. ويرتفع بذلك إجمالي الحالات المسجلة بفيروس كورونا في لبنان إلى 282249 إصابة. فيما بلغ عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في البلاد 2404 حالات وفاة، بحسب إحصاءات وزارة الصحة اللبنانية. كانت وسائل إعلام لبنانية أفادت بأن الأسرّة في المستشفيات أصبحت مشغولة بشكل شبه كامل في جميع أنحاء البلاد. فيما قالت مصادر طبية إن نسبة الاصابات في لبنان تخطت الـ20%، أي شخص من كل 5 أصيب بالوباء حتى الآن.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 2652 إصابة جديدة.. آخر مستجدات كورونا في لبنان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.