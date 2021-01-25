بريطانيا تكشف حقيقة تفشي سلالة كورونا الجنوب إفريقية على أراضيها

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك إن عدد الإصابات بسلالات فيروس كورونا التي ظهرت مؤخرا في البرازيل وجنوب أفريقيا داخل بلاده محدود جدًا.

وأكد الوزير البريطاني أن عدد المصابين الذين يعالجون حاليا عبر أجهزة التنفس الصناعي، أكثر من أي وقت مضى، مشيرا إلى وجود ضغط كبير على المستشفيات، وفقا لصحيفة "الجارديان".

وذكر هانكوك أن لقاحات كورونا فعالة أمام السلالة المتحورة التي اكتشفت في بريطانيا، لكنها أكثر انتشارا ما يعني أن الحكومة يجب أن تكون حذرة في رفع قيود الإغلاق.

وكشف المسؤول البريطاني عن تلقي أكثر من 80% من الأشخاص فوق سن الـ80، التطعيم الخاص بكورونا.

كانت الحكومة البريطانية أكدت أن السلالة المتحورة من فيروس كورونا أكثر فتكا بنسبة 30% من النسخة الحالية لفيروس كورونا.