متي موعد نزول تكافل للطلاب والطالبات 1442 ؟ يعتبر ذلك السؤال هو واحد من ضمن الإسئلة التي يطرحها الكثير من الطلاب في المملكة العربية السعودية وذلك من أجل معرفة متي الموعد التي سيتم نزول فية هذا البرنامج الاجتماعي لكل الطلاب في المملكة للمساعدة علي استكمال المرحلة التعليمية لها.

تكافل للطلاب والطالبات 1442

تعد مؤسسة تكافل هي أحدي المؤسسات الخيرية الموجودة في المملكة العربية السعودية والتي الهدف منها هي توفير مساعدة مالية لجميع الطلاب وذلك حتي يتم توفير لهم كافة الأحتياجات، حيث إن هذه المبادرة هدفها الأساسي هو مساعدة الطلاب علي استكمال الدراسة والتفوق العلمي وأيضاً حتي يخرج الطالب من حالة الأحتياج إلي حالة الأكتفاء.

طريقة التسجيل في تكافل

هناك بعض الخطوات البسيطة التي يتوجب عليك القيام بها وذلك حتي تتمكن التسجيل في البرنامج وتتلخص خطوات التسجيل في السطور التالية:

الذهاب إلي موقع مؤسسة تكافل علي الشبكة العنكبوتية.

أختيار تسجيل جديد ثم تسجيل طالب جديد.

تكتب الأسم ثم رقم الهوية للطالب الذي يرغب بالتسجيل.

يكتب أسم الأب ثم رقم هويتة.

كتابة تاريخ ميلاد الطالب ثم تحديد المدرسة الخاصة به.

بعد ذلك يتم تحديد جنس الطالب.

كتابة رقم الهاتف الجوال له.

بعد ذلك يقوم الطالب بتحديد أسم المستخدم ثم رقم سر لحسابة.

يتم تأكيد رقم السر.

إدخال عنوان البريد الإلكتروني له.

الموافقة علي كافة الأحكام والشروط.

بعد ذلك يقوم بالضغط علي زر التسجيل.

متي موعد نزول تكافل للطلاب والطالبات 1442

يتم تحديد موعد نزول البرنامج لجميع الطلاب في الممكلة العربية السعودية مع بداية الفصل الدراسي حيث يصرف البرنامج في كل فصل دراسي.

وأيضاً تقوم المؤسسة بصرف للطالب برنامج وجبتي والتي يتم تقديم فيها بعض الوجبات للطالب أو صرف له معونة مالية بقيمة هذه الوجبات وأيضاً يتم صرف برنامج كسوتي والذي الهدف منة توفير الملابس للطلاب.

وقد وفرت مؤسسة تكافل خدمة للطالب ليتمكن من الاستعلام عن موعد نزول البرنامج حيث يقوم الطالب بالاتصال بالرقم المجاني وهو 920033951 من يوم الأحد وحتي يوم الخميس في مواعيد العمل الرسمية بالمملكة ويطلب من الموظف الاستعلام.