شرح شحن جواهر فري فاير free fire مجانا أسرار لايعرفها الملايين

شرح شحن جواهر فري فاير free fire، تعد اكبر مشكلة تواجه اللاعب في هذه اللعبة هي كيفية الحصول علي الأسلحة لكسب مزيد من القوة والاستطاعة في تجهيز نفسك لعملية القتال المثيرة، لهذا السبب قمنا بشرح الطرق الصحيحة لعملية التسليح، شراء الأسلحة في هذه اللعبة يسمي شحن جواهر فري فاير حيث تعد جواهر فري فاير هي الأداة أو العملة التي يتم التعامل بها في هذه اللعبة، فهناك 5 طرق لشحن جواهر فري فاير، فمن بين هذه الطرق هناك طرق مجانية وطرق مدفوعة نبرز لكم بشكل مبسط شحن جواهر فري فاير مجانا



تتكون فريق لعبة غرينا فري فاير من 50 مقاتل في بداية اللعبة يقفز اللاعب من اعلي طائرة جوية من خلال مظلة جوية يبدأ اللاعب في اختيار مكان السقوط بعد السقوط علي الأرض يكون اعزل من كافة الأسلحة، يظل يبحث اللاعب في البداية عن مكان يختبئ فيه موقتا من المقاتلين الذين يواجهوه ثم بعد ذلك يبحث عن الأسلحة بسرعة في احد المساكن بالجزيرة، فتوجد في الجزيرة أيضا عربات نقل يتمكن من خلالها اللاعب الركوب والبعد عن الأعداء موقتا حتي يتمكن من تسليح نفسة قبل البدء بشكل كبير في المعركة، حيث يوجد بالجزيرة التي تقوم فيها المعارك مناطق أمأمنه وإمكان مكتظة بالقتال، الهدف الأول من هذه اللعبة أن تكون انتأ ملك هذه الجزيرة ولكي تصل إلى هذا المنصب يجب عليك أن تكون الفارس الوحيد الناجي من هذه المعارك.

تتمكن من أبرام عملية الشحن هنا عبر الدخول علي موقع شوب تو جيم ثم كل ما يجب فعلة بعد ذلك هو النقر علي اسم الدولة ومنها ستجد أمامك صورة للعبة فري فاير تقوم أيضا بالنقر عليها بعدها تقوم بالضغط علي تسجيل الدخول ثم تحديد قيمة الشحن.

شحن فري فاير عبر جوجل بلاي

تتمكن من أبرام عملية الشحن من خلال متجر جوجل بلاي بخطوات أمانة للغاية وذلك إذا قمت في البداية بتحويل المتجر إلى أمريكي ثم بعد ذلك يتطلب منك المشاركة في الأحداث مثل استطلاعات الرأي وتحميل وتنصيب البرامج، عن كل مهمة تقوم بتنفيذها عليك أن تجمع ما حصدة من جمع للنقاط في النهاية ما عليك إلا استبدال هذه النقاط إلي الجواهر والماس.