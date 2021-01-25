طريقة شحن جواهر فري فاير عن طريق ID اللاعب للحصول على المزيد من الجواهر

إذا كنت من هواة لعبة فرى فاير فانك تحتاج إلى شحن جواهر فري فاير لكي تفوز وتجتاز مستويات اللعبة بسهولة، والآن سنقدم لكم عبر موقعنا عدة طرق لشحن فرى فاير دون الحاجة للخبرة، حيث تمثل جواهر فري فاير احد عوامل القوة للحسابات، وبالتالي فإن الهواة من اللاعبين يتنافسون بقوة على شحن جواهر فري فاير ون أسها طرق شحن جواهر لعبة فري فاير هو الشحن عن طريق الآيدي، وتعد الجواهر من أكثر الأشياء الصعبة في اللعبة، حتى وان وصلت لمستويات كثيرة وفوزت بعدة مباريات، فإن الجواهر التي تأخذها ليست كافية، لأن هذه الجواهر تشتري بها العديد من الأشياء ومهمات المواجه والجلد وللحصول علي Diamond Spin.

طريقة شحن جواهر فري فاير مجاناً

الحصول على جواهر فري فاير مجاناً من خلال هدايا المواقع الكبيرة وقنوات اليوتيوب التي تهتم بلعبة فري فاير، وكذلك التطبيقات الإلكترونية، حيث تمنح هذه التطبيقات والمواقع آلاف الجواهر مجاناً، وذلك عن طريق ID اللاعب، ويمنح القائمون على هذه الهدايا على شحن جواهر لعبة فري فري عن طريق اي دي اللاعب بكل سهولة.

شحن جواهر لعبة فرى فاير عبر موقع Shop2game

يعد موقع Shop2game من المواقع الذي يتميز بميزتين عن غيره من المواقع الاخرى لشحن جواهر الفري فاير وهي ان المستخدم لا ينتظر بل يأخذ الجواهر فورياً، الى جانب انه عن الشحن تأخذ ضعف الجواهر التي شحنتها.

وللشحن عليك اتباع عدة خطوات:

عليك الدخول للموقع وكتابة الدولة التي توجد فيها.

عليك التسجيل بأي الطرق المتاحة لك بالفيس بوك أو الاي دي.

إذا سجلت عن طريق الاي دي عليك كتابته.

وبعدها ادخل انك لست ريبوت بالإجابة على الأسئلة.

وبعدها سيظهر لك طريقة الدفع ستقوم بالدفع وستأخذ الجواهر في الحال إلى جانب الهدايا.

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ثم بعد ذلك تتبع الخطوات التي يحددها لك الموقع.

شحن جواهر فري فاير عن طريق inwi

وأخيرا هناك طريقة شحن جواهر فري فاير عبر اورانج ولكن لا يمكن ربط بطاقة اورانج بجوجل بلاي لشحن جواهر فرى فاير بشكل مباشر ولكن هناك طريقة اخرى هو الدخول عبر موقع Shop2game.com والقيام بعد خطوات.