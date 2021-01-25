الاستعلام عن إسقاط قروض بنك التسليف 1442 برقم الهوية || بنك التسليف والادخار الاستعلام عن الأقساط

الاستعلام عن إسقاط قروض بنك التسليف 1442 أصبح الاستعلام إعفاءات القروض التي يقدمها بنك التسليف هي الشغل الشاغل التي يبحث عنها العديد من المواطنين بالمملكة العربية السعودية،وعن قروض بنك التنمية الاجتماعية وبالأخص في ظل الظروف التي نمر بها داخل المملكة العربية السعودية وجميع دول العالم بسبب ظهور فيروس كورونا المستجد covid 19 تعطيل كافة الأعمال وتوقف معظم المواطنين عن عملهم بسبب حظر التجول التي حدثت في كافة المدن بالمملكة العربية السعودية، لذلك قام بنك التسليف وهو من ضمن البنوك العالمية الشهيرة في المملكة العربية السعودية بتقديم الخدمات الوفير جميع المواطنين من تستفهم قروض متعددة.

الأوراق المطلوبة الخاصة إسقاط قروض بنك التسليف.

يوجد عدة أوراق لابد من توافرها حتى تحصل عزيزي المواطن على الإعفاء من بنك التنمية الاجتماعية وهي تكون كالتالي:،

يفضل أن تقوم بإحضار صورة البطاقة الخاصة بي .

ورقم الهوية الوطنية.

كما يمكنك أيضا أن تقوم بتحضير نموذج يدل على الحالة الاجتماعية والمعيشية التي تتعرض لها.

من ضمن الأوراق المطلوبة هو كرت العائلة.

وصورة كافة التقارير الطبية التي تعرض لها خلال هذه الأيام.

وبعد ما يقوم المتقدم طلب الإعفاء في توفير كافة البيانات والمعلومات هذه الأوراق.

يمكن أن يقوم بإرسال الطلب في اسرع وقت من خلال الديوان الملكي.

يمكن أن يحصل على نموذج الإعفاء من بنك التسليف من التنمية الاجتماعية.

من التنمية الاجتماعية. المعلومات التي يتضمنها نموذج الإعفاء للمتوفي

يوجد عدة معلومات من خلالها يتضمن النموذج الخاص للإعفاء إذا كان للمتوفى أو شخص اخر لا بد من توفرها وهي تكون كالتالي:-

اسم المواطن المتوفى.

وأيضا المعلومات الخاصة بنوع القرض التي تم اقتراضه.

ده ورقم الهوية التابع له.

رقم الحفيظة

والمكان الذي أخذ منه القرض من ضمن المعلومات.

توفير رقم العقد

خطوات الاستعلام عن قرض بنك التسليف بالصور

قم بكتابة رقم الهوية وكلمة المرور الخاص بك.

اذا كنت لا تتذكر كلمة المرور تابع لمعرفة الحصول علي كلمة المرور الجديدة. قم بوضع رقم الهوية الخاص بك ، وقم بالضغط علي موافق .

سوف يرسل لك الرقم الجديد للدخول من خلال الجوال التي قد سجلته من خلال البنك.

قم بنسخ الرقم السرى للدخول علي الحساب الخاص بك، ضع رقم الهوية ثم ضع كلمة المرور الجديدة الذي وصل علي الجوال، وسوف يتم خولك علي حسابك بسهولة.

سوف يظهر لك لوحة بها تفاصيل القرض الخاص بك كما موضح بالصورة

وهنا تجد اختيار”معلومات لم تدخل” فهذة هي المعلومات التي اكتملت بخصوص القرض والبيانات التي لم تكتمل حتي الان.

يمكنك أن تحصل على قرض بنك التنمية الاجتماعية والتسليف من خلال تتبع بعض الشروط وهي تكون كالتالى:-