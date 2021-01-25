طريقة فتح محفظة استثمارية بسامبا وطريقة التسجيل في سامبا تداول بسهولة عبر الإنترنت

بنك سامبا مثل باقي البنوك بالمملكة العربية السعودية يقوم بتقديم خدمة سامبا تداول، وللبدء بالتسجيل ببنك سامبا لبدء التداول يلزم العميل التابع لبنك سامبا أولا فتح محفظة استثمارية أولا ببنك سامبا، ويقوم بنك سامبا بتقديم خدمات التداول لكل العملاء ويمكن للعميل البدء بالتداول سواء بسوق الأسهم السعودي أو سوق الأسهم العالمي.

يقدم بنك سامبا خدمات التداول لكل عملاء البنك، ويلزم أولا فتح محفظة استثمارية بالبنك لكن أولا يجب التعرف على المميزات التي يقدمها البنك بالإضافة لخدمات التداول وخصائصها:

خدمات بنك سامبا تخضع للشريعة الإسلامية وفقا للهيئة الشرعية بالمملكة العربية السعودية وإضافة لتلك الخدمات خدمات التداول.

تغطي صالات تداول بنك سامبا أو سامبا تداول المملكة العربية السعودية عبر شاشات متابعة السوق لحظيا مثل بقية خدمات التداول كخدمة تداول الراجحي وتداول الرياض وتداول الجزيرة وتداول الأهلي.

يمكن للعميل الوصول لمتابعة السوق بشكل مباشر عبر الإنترنت عبر التطبيق الخاص ببنك سامبا أو الوصول لها أيضا عبر صفحة سامبا تداول بتسجيل الدخول ثم الضغط على متابعة السوق.

يمكنك البنك من اختيار بعض الأسهم التي ترغب بمتابعتها مما يسهل عليك كثير في عملية تتبع الأسهم.

خدمة العملاء موجودة بشكل 24 ساعة لمتابعة كافة المشكلات والاستفسارات مما يسهل على العميل حل المشكلة إن وجدت بسهولة ويسر وبأسرع وقت ممكن.

ينبغي أولا قبل الدخول لفتح المحفظة الاستثمارية القيام أولا بفتح حساب جاري ببنك سامبا ولفتح المحفظة اتبع الخطوات الآتية:

قم بالدخول على الصفحة الرسمية الخاصة ببنك سامبا.

قم باختيار من الاختيارات المقدمة أمامك فتح محفظة استثمارية ببنك سامبا.

ستظهر لك صفحة قم بملء كافة البيانات المقدمة أمامك من البنك مثل الاسم واسم العائلة وتاريخ الميلاد وهكذا.

قم بإدخال رقم الجوال الخاص بك حتى يقوم البنك بإرسال الرمز التأكيدي الخاص بك على الرقم.

بعد استلام الرمز التأكيدي قم بإدخال الرمز بصورة صحيحة ثم الضغط على تأكيد.

بعدها يقوم البنك بنقلك لصفحة أخرى لمتابعة عملية التسجيل.

قم بملء البيانات المطلوبة بصورة صحيحة وهي بيانات لها علاقة بالوظيفة والحياة المادية الخاصة بالعميل.

بعد قيامك بإنشاء المحفظة الاستثمارية الخاصة بك والقيام بتسجيل الدخول للمحفظة ستختار عملية التسجيل بسامبا تداول كالآتي:

قم بتسجيل الدخول بحسابك الخاص على المحفظة الخاصة بك.

قم بالضغط على التسجيل بسامبا تداول.

قم بملء البيانات الخاصة بك في الأماكن المحددة.

أدخل رقم هاتفك صحيحا لاستلام الرمز التأكيدي لاستكمال البدء بالتداول مع بنك سامبا.

قم بإدخال الرمز الذي تم إرساله إليك.

قم بالضغط على تأكيد.

يمكن القيام بعمليات البيع والشراء للأسهم التي ترغب بها بسهولة ويسر مع تطبيقات بنك سامبا والتي تدعم جميع أنظمة الهواتف الذكية، ويمكنك أيضا القيام بعمليات البيع والشراء عبر وسطاء التداول التابعين لبنك سامبا المنتشرين بالمملكة العربية السعودية ويمكنك الاستفسار عن الوسطاء من خدمة عملاء البنك.

ينبغي أولا على كل المتقدمين والراغبين بالبدء بعمليات التداول أن يدركوا أن هذا سوق فيه مخاطرة ولكن ليست بالكبيرة ويوجد العديد من الأشخاص ممن يحققوا ربحا كبيرا وإضافة دائمة لدخلهم الشهري عبر الاشتراك بعمليات التداول، لذا يجب أولا إدراك السوق إدراكا جيدا ومتابعة استوديوهات التحليل الفني الخاصة بالسوق ثم القيام بالدخول للسوق واتخاذ القرار السليم وفقا لتلك التحليلات.