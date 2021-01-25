عاجل.. البيت الأبيض يبقى قيود السفر على أوروبا وبريطانيا وأيرلندا والبرازيل

جدة - نرمين السيد - وقال البيت الأبيض، إنه سيتم تقديم ملخص حول إحداثيات حالة وباء كورونا 3 مرات أسبوعيا. كما دعا البيت الأبيض السلطات الروسية إلى الإفراج عن المعتقلين فى المظاهرات الأخيرة، وعن المعارض أليكسى نافالنى.

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