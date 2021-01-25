الاتحاد التونسى للشغل يطالب بإطلاق سراح الموقوفين القصر

جدة - نرمين السيد - وكانت جبهة إنقاذ تونس دعت أنصارها فى وقت سابق، للمشاركة فى مسيرات مليونية لإسقاط حركة النهضة الإخوانية.
وقال منذر قفراش، رئيس جبهة إنقاذ تونس، إن ما تشهده تونس هو مقدمات لثورة شعبية، ضد "العشرية السوداء" التى عاشتها تونس منذ الربيع العربى سنة 2011 وإلى اليوم، من إرهاب وفقر وخراب وسرقات وقتل على أيدى الغنوشى وزملائه فى حركة النهضة الإخوانية"، على حد وصفه.
وأضاف قفراش، أن جبهة إنقاذ تونس ستعلن يوم 31 من هذا الشهر، عن تجمع يضم 12 حزبًا معارضًا للإخوان، ومن أول الدعوات التى سيطلقها التجمع هى حل حركة النهضة، وتصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية.
كما طالب القيادى التونسى، قفراش، بمحاكمة قيادات تنظيم الإخون فى تونس، وعلى رأسهم راشد الغنوشى ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم، وتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية فى ظرف 6 أشهر من إسقاط الإخوان.
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