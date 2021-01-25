رئيس تونس يرفض التعديل الوزارى المرتقب

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس التونسى، اليوم الإثنين، أنه سيرفض تعديلاً وزاريًا مرتقبًا، فى تصعيد للخلاف مع رئيس الوزراء، الذى يقوض المأزق السياسى جهود التصدى لجائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية، معتبرًا أن ذلك التعديل سيكون غير دستورى من الناحية الإجرائية.





ووفقًا لوكالة "رويترز"، ندد الرئيس التونسى بعدم وجود نساء بين الوزراء الجدد المحتملين، قائلاً إنه قد يكون عند بعض أعضاء مجلس الوزراء الجدد تضارب فى المصالح، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل. ومن المقرر أن يعرض رئيس الوزراء هشام المشيشى، غدًا الثلاثاء، التعديلات المعلنة الأسبوع الماضى أمام البرلمان لنيل الثقة.

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