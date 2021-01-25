إسبانيا: 94 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال العطلة الأسبوعية

جدة - نرمين السيد - ووصل إجمالى عدد المصابين بفيروس كورونا إلى مليونين و593 ألفا و382 حالة. وارتفع معدل الإصابات الجديدة المسجلة خلال الأيام الـ14 الأخيرة من 829 حالة لكل 100 ألف شخص يوم الجمعة إلى 885 حالة اليوم الاثنين. وسجلت إسبانيا كذلك 767 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالى عدد الوفيات إلى 56.208 حالات. تجدر الإشارة إلى أن السلطات المحلية فى الأقاليم الإسبانية فرضت إجراءات إغلاق صارمة لمنع انتشار الفيروس فى البلاد.

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