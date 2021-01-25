مستشار صانع نبيذ .. بوتين يكشف ما سيفعله بعد ترك منصب رئيس روسيا

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صناعة النبيذ بأنها صناعة "نبيلة" وقال إنه قد يشتغل بالفن يومًا ما، ولكن ربما من منظور قانوني.

وأسقط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤخرًا ما قد يكون تلميحًا حول خططه بعد خلع قفازاته السياسية، إذا جاز التعبير، متجاهلا ما تم تداوله حول ما سيفعله بعد ترك منصبه

وخلال اجتماع مع الطلاب في 25 يناير ، والذي يتم الاحتفال به باعتباره يوم الطلاب في روسيا ، تحدث بوتين باعتزاز عن صناعة النبيذ ، ووصفها بأنها مسعى "نبيل".

ثم ذكر بوريس تيتوف، المفوض الرئاسي لحقوق رواد الأعمال، الذي تمتلك عائلته شركة النبيذ الروسية البارزة "أبراو-دورسو".

في إشارة إلى أن تيتوف هو حاليًا أحد مستشاريه، كشف بوتين أن الطاولات قد تنقلب يومًا ما ويمكنه العمل كمستشار لـ تيتوف، "ليس كرجل أعمال ولكن كخبير قانوني، على سبيل المثال" وفقا لتعبيره الذي نقلته عنه وسائل إعلام روسية ومع ذلك، لم يتضح على الفور مدى جدية الرئيس الروسي عندما قدم هذا الاقتراح.

,نفى الرئيس بوتين ما تم تداوله عن امتلاكه عقار فاخر مترامي الأطراف على البحر الأسود في روسيا، بعد أن اتهمه المعارض أليكسي نافالني بإخفاء العقار بسبب الفساد المالي. وفي فيلم مدته ساعتان تقريبًا تمت مشاركته على يوتيوب الأسبوع الماضي، عرضت مؤسسة نافلني لمكافحة الفساد (FBK) لقطات بطائرة بدون طيار لـ "قصر سري" فخم تبلغ مساحته 68 هكتارًا (168 فدانًا) يضم قصرًا هائلًا ومهبطين للطائرات العمودية ، مشتل وحلبة هوكي الجليد تحت الأرض. وزعم الفيلم أن العقار، الذي تبلغ قيمته 1.35 مليار دولار ، قد تم سداده من خلال شبكة معقدة من الأموال غير المشروعة التي نظمها بوتين وحلفاؤه. وقال نافالني، الذي روى الفيديو، إن بوتين سمح "لأصدقائه" بـ "سرقة ما يريدون من روسيا". وعندما استفسر أحد الطلاب عن العقار الساحلي خلال مكالمة فيديو، قال بوتين إنه لم يشاهد الفيلم بسبب "عدم وجود وقت فراغ" ، على الرغم من أنه تصفح مجموعة من المقاطع التي أعدها مساعدوه. وقال بوتين "أود أن أجيب على سؤالك مباشرة". لا شيء مما هو مذكور في الفيلم على أنه ممتلكاتي ملك لي أو لأقاربي المقربين" ولم يذكر بوتين نافالني بالاسم، على قدم المساواة مع رفض الكرملين الاعتراف به علنًا. وروج المعارض الروسي الشهير للفيلم بعنوان قصر بوتين "تاريخ أكبر رشوة في العالم" وتمت مشاهدته أكثر من 87 مليون مرة على موقع يوتيوب. وأعرب مستخدمو الإنترنت عن دهشتهم وسخروا من وسائل الراحة الفائقة في الفندق، مثل مسرح داخلي وكازينو وبار على طراز نادي الرجال الذي يضم منصة كبيرة. وخلال العام الماضي، أثار اعتقال نافالني احتجاجات واسعة النطاق غير مصرح بها في جميع أنحاء روسيا. واعتقلت الشرطة الروسية 3000 شخص في مظاهرة في الأسبوع الجاري. ووسط الغضب المحيط باعتقال نافالني، دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن السلطات الروسية إلى الإفراج عن المعارض والمتظاهرين الذين يناضلون من أجل إطلاق سراحه.

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