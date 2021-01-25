الجرعة بـ5.25 دولار .. السعودية تحصل على أول شحنة من لقاح أسترازينيكا خلال أسبوع

ذكرت وكالة "رويترز" أن المملكة العربية السعودية ستحصل على أول إمدادات لقاح أسترازينيكا المضاد لفيوس كورونا من معهد سيروم الهندي خلال أسبوع.

ونقلت عن المدير التنفيذي لمعهد سيروم الهندي أكبر منتج للقاحات في العالم، تأكيده بيع 3 ملايين جرعة من لقاح أسترازينيكا ضد كورونا للسعودية مقابل 5.25 دولار للجرعة.

كانت وزارة الصحة السعودي أعلننت اعتماد لقاحي "أسترازينيكا وموديرنا" لاستخدامه في حملة التطعيم بالمملكة.

وبدأت المملكة العربية السعودية حملة التلقيح ضد فيروس كورونا الشهر الماضي، بعد اعتماد لقاح فايزر - بيونتيك من قبل الجهات الصحية.