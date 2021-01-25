نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بايدن يلغي حظر عسكري فرضه ترامب على المتحولين جنسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ألغى الرئيس الأمريكي "جو بايدن" الحظر الذي فرضه "دونالد ترامب" على انضمام الأمريكيين المتحولين جنسيا إلى الجيش.

وأعلن ترامب الحظر خلال سنته الأولى في منصبه.

وذكر البيت الأبيض: "لن يخضع العسكريون المتحولين جنسيًا بعد الآن لاحتمال التسريح أو الانفصال على أساس الهوية الجنسية".

كان هناك 8980 جنديًا من المتحولين جنسيًا في الخدمة الفعلية في عام 2019، وفقًا لبيانات وزارة الدفاع التي حللها مركز بالم، وهي مجموعة غير ربحية.

وأضاف بيان البيت الأبيض أن "الرئيس بايدن يعتقد أن الهوية الجنسية لا ينبغي أن تكون عائقا أمام الخدمة العسكرية، وأن قوة أمريكا تكمن في تنوعها".

يأتي ذلك بعد أن تحدث وزير الدفاع الجديد، لويد أوستن، وهو جنرال متقاعد بالجيش، عن الحاجة إلى إلغاء الحظر خلال جلسة إقرار مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي.

قال: "إذا كنت لائقًا ومؤهلًا للخدمة ويمكنك الحفاظ على المعايير، فيجب أن يُسمح لك بالخدمة".