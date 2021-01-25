تعرف على مواعيد مباريات كأس العالم للأندية ٢٠٢١

من المعروف أن كرة القدم تعتبر من أهم الألعاب التي تحظى باهتمام كبير من قبل جميع شعوب العالم وحيث أن بطولة كأس العالم للأندية أبطال الدوري تعتبر ثاني أهم بطولة في هذه اللعبة على مستوى العالم والتي تلقى اهتمام كبير جدا من ناحية الإعلام كما تلاقي اهتمام كبير من ناحية الجمهور الكروي العاشق لكره القدم.

موعد البطولة والبلد المضيف للبطولة 2021

حيث ستقام البطولة في دولة قطر البلد المضيف إعتباراً من يوم الرابع من فبراير ٢٠٢١وحتى يوم الحادي عشر من فبراير ٢٠٢١ ومن خلال القرعة التي تمت في مدينة زيورخ السويسرية والتي أسفرت عن مقابلة النادي الأهلي المصري بطل أبطال أفريقيا مع الدحيل القطري حيث أن الفائز من هذه المباراة سوف يصطدم مع العملاق الألماني بايرن ميونخ والذي توج بطل أبطال أوروبا.

وسوف يلتقي أولسان هيونداي بطل أبطال آسيا مع فريق تيجريس اونال بطل الكونكاكاف في ربع النهائي والفائز من هذه المباراة سوف يصطدم مع البطل المتوج بلقب كأس الليبرتادوريس بين سانتوس أو بالميراس من البرازيل.

سوف تقام المباراة يوم الرابع من فبراير في تمام الساعة الرابعة عصراً بين فريقين تيجريس اونال المكسيكي × أولسان الكوري الجنوبي في ملعب أحمد بن علي.

ثم تقام مباراة بين الأهلي المصري × الدحيل القطري يوم الرابع من فبراير في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً على ملعب المدينة التعليمية.

الدور ربع النهائي من البطولةمباراة تحديد المركز الخامس

الخاسر من لقاء تيجريس اونال مع أولسان × الخاسر من لقاء الأهلي والدحيل القطري يوم السابع من فبراير في تمام الساعة الخامسة عصراً على ملعب أحمد بن علي.

سانتوس أو بالميراس × الفائز من تيجريس واولسان في تمام الساعة الثامنة مساءً يوم السابع من فبراير على ملعب المدينة التعليمية.

بايرن ميونخ × الفائز من الاهلي والدحيل في تمام الساعة الثامنة مساءً يوم الثامن من فبراير على ملعب أحمد بن علي.

وبذلك يكون باقي مباراة تحديد المركز الثالث حيث ستقام في تمام الساعة الخامسة مساءاً يوم الحادي عشر من فبراير على ملعب المدينة التعليمية.

الدور نصف النهائي

النهائي المرتقب تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً يوم الحادي عشر من فبراير ٢٠٢١ على ملعب المدينة التعليمية.