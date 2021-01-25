مسؤول حكومى: إدارة بايدن ستطلق مبادرة للحوار المباشر مع إيران

جدة - نرمين السيد - وفى تصريحات نقلتها قناة "سكاى نيوز عربية"، أشار المسؤول، الذى فضل عدم الكشف عن هويته، إلى أنه سيكون هناك مقاربة جديدة تسعى إلى التأكيد على استراتيجية الردع الأمريكية فى المنطقة، وإيجاد حل للنزاع مع طهران.
كما أوضح أن هذه الخطوات ستترافق مع اتصالات بحلفاء الولايات المتحدة فى المنطقة وتحديدًا مع دول خليجية وإسرائيل، قائلاً إن زيارة قائد القيادة الوسطى الأمريكية الجنرال كينيث ماكينزى إلى منطقة الشرق الأوسط تأتى فى هذا الإطار.
وكان ماكينزى غادر فى وقت سابق الولايات المتحدة، متجهًا إلى منطقة الشرق الأوسط، حيث يزور إسرائيل للمرة الأولى بصفته العسكرية.
وقال ماكينزى على متن الطائرة، إن العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران دخلت "مرحلة الفرصة"، بعد أن أصبح جو بايدن رئيسًا، فى إشارة إلى ارتفاع منسوب التوتر بين واشنطن وطهران خلال الأشهر الأخيرة من حكم ترامب.
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