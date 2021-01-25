العاصفة إلويز تقتل 13 شخصًا وتشرد الآلاف جنوب القارة الإفريقية

جدة - نرمين السيد - وبحسب "وكالة الأنباء السعودية"، ضربت العاصفة إقليم سوفالا بوسط موزمبيق، وزيمبابوى، وجنوب إفريقيا وبوتسوانا. وحذرت سلطات البلدان المنكوبة من مزيد تحرك العاصفة ومن فيضان السدود.

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