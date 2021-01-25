عاجل.. رئيس وزراء إيطاليا يعلن استقالته غدًا

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى، مساء اليوم الإثنين، إنه سيعلن استقالته من منصبه غدًا الثلاثاء، سعيًا للحصول على أغلبية جديدة، حسبما أفادت قناة "العربية" فى نبأ عاجل منذ قليل.





وكان كونتى قال فى تصريحاته لصحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية، إن "غايتى تتمثل فى التوصل إلى اتفاق يوفر آفاقا سياسية واضحة للحكم". وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن رئيس الوزراء سيتقدم باستقالته، غدًا الثلاثاء، ليشكل بعدها تحالفًا سياسيًا جديدًا مع الوسطيين، ومن وصفهم بنواب البرلمان "المسؤولين"، حتى يمكنه تشكيل حكومة جديدة تحظى بالأغلبية البرلمانية الضرورية لحكمه. وكان رئيس الوزراء الإيطالى فقد أغلبيته باستقالة وزيرين يوم 13 يناير الماضى، ينتميان لحزب "فيفا" الذى يقوده رئيس الوزراء السابق، ماتيو رينتزى، على خلفية الخلاف حول أسلوب إدارة أزمة وباء كورونا فى البلاد.

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