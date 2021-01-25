صيادون من البحرين: قطر تستهدف أرواحنا وتتعمد مضايقتنا

قال صيادون من مملكة البحرين إنهم تعرضوا للاستفزازات من قبل خفر السواحل القطري، مؤكدين أن سلطات الدوحة تتعمد مضايقتهم في أرزاقهم واستهداف أراوحهم دون مبرر.

ونقلت صحيفة "الوطن البحرينية" عن الصيادين قولهم إنهم تعرضوا لانتهاكات خطيرة من قبل دوريات خفر السواحل القطرية في عرض البحر معرضين زوارقهم للخطر.

واتهم الصيادون السلطات القطرية بمصادرة معداتهم واقتيادهم إلى السجن دون محاكمات.

ويقول أحد المتضررين خلال حوار للتلفزيون البحريني إنه تعرض لموقف في عرض البحر بعد أن قام خفر السواحل القطري بمطاردته والاصطدام بقاربه في المياه الإقليمية للبحرن، مضيفا "أنهم كانوا يتعمدون إغراق المركب".

فيما قال آخر "مركبنا كان محملا بـ250 "قرقور" جميعها كانت مليئة بالأسماك التي تم رميها، وتمت محاكمتنا وقضوا بتغريمنا 6200 دينار، وبعد دفع المبلغ قاموا بتوقيف المركب أيضًا".