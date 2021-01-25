أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الاثنين، إصدار ترخيص يسمح بالمعاملات التجارية مع دولة اليمن، بما في ذلك ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، حتى 26 فبراير المقبل، رغم تصنيفها جماعة إرهابية من قبل إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.
وبحسب وكالة "رويترز" للأنباء، فإن وزارة الخزانة الأمريكية على ما يبدو تحاول أن تبدد مخاوف الشركات والبنوك المنخرطة في معاملات تجارية مع اليمن، التي تعتمد بشكل أساسي على الواردات.
يذكر أن وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت في وقت سابق أنها بدأت مراجعة قرار تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية.
ونقلت وكالة "رويترز" عن متحدث باسم الخارجية الأمريكية قوله إن الوزارة بدأت في مراجعة تصنيف جماعة الحوثيين في اليمن منظمة إرهابية، كما تعمل بأسرع ما يمكن لإنهاء العملية واتخاذ القرار.
وكان أنتوني بلينكن مرشح الرئيس الأمريكي جو بايدن لمنصب وزير الخارجية صرح في وقت سابق بأن الإدارة الجديدة، ستراجع قرار تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قرار مفاجئ من إدارة بايدن بشأن اليمن وميليشيا الحوثي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.