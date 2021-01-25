نترك لأنفسنا حق الرد.. أمريكا تهدد روسيا بسبب اعتقال نافالني

أعلن البيت الأبيض، اليوم الاثنين، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، سيترك جميع الخيارات مطروحة على الطاولة للرد على اعتقال السلطات الروسية، للمعارض الروسي البارز، أليكسي نافالني.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، في مؤتمر صحفي: "كما هو معتاد، الرئيس سيترك لنفسه حق الرد وقتما يريد. أنا لن استبعد أي خيارات في تلك الحالة"، وفقًا لوكالة "نوفوستي" الروسية.

وأشارت بساكي إلى أن بايدن فوض وكالات المخابرات والوكالات الأخرى، بإجراء تحقيق حول بعض الأحداث الأخيرة المنسوبة لروسيا، مثل الهجمات الإلكترونية على الولايات المتحدة، وتسميم نافالني.

وتابعت: "نريد أن يكون التقرير جاهزًا".

واحتجزت السلطات الروسية نافالني في مطار موسكو قادمًا من ألمانيا، على خلفية اتهامه في قضايا احتيال، فيما قال نافالني إن تلك القضايا ملفقة وتسعى لإسكاته.