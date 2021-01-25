تزايد حدة الاحتجاجات في ساحة النور.. والجيش اللبناني يتدخل.. فيديو

اندلعت احتجاجات في ساحة النور بطرابلس اللبنانية، حيث تشهد المنطقة توترا بين القوى الأمنية والمتظاهرين الرافضين للأوضاع الاقتصادية الصعبة وتمديد قرار الإغلاق العام.
وأصيب 3 متظاهرين على الأقل خلال احتجاجات ساحة النور في طرابلس، بحسب الصليب الأحمر اللبناني.
فيما قامت القوى الأمنية بإطلاق القنابل المسيلة للدموع لتفريق المحتجين، وإبعادهم.
وأفادت وسائل إعلام لبنانية بأن محتجين أقدموا على تحطيم غرفة حرس السرايا بساحة النور وقاموا بالعبث بمحتوياتها، ما أدى إلى استدعاء وحدات إضافية من الجيش بعد زيادة حدة المواجهات.
وتمكنت قوات الجيش اللبناني من دخول ساحة النور في طرابلس، حيث يعود الهدوء تدريجيا إلى المكان.
وأكد موقع "النشرة" انسحاب القوى الأمنية من ساحة النور مع دخول قوات كبيرة للجيش اللبناني، وسط هتافات "الناس والجيش ايد واحدة".
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